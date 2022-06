NBA Draft, i Brooklyn Nets useranno la scelta dei Sixers nel 2023

Dalla trade che ha portato James Harden ai Philadelphia 76ers, i Brooklyn Nets hanno ottenuto anche due scelte al primo turno del Draft NBA. Si tratta della scelta non protetta del 2022 e della scelta protetta del 2027. Grazie ai diritti acquisiti, Brooklyn potrebbe sfruttare la scelta dei Sixers, quest’anno la 23º, già al Draft del 23 giugno. Tuttavia, secondo quanto riporta ESPN, i Nets useranno la loro scelta al Draft del 2023, lasciando quella del 2022 in mano a Philadelphia.

I piani futuri dei Brooklyn Nets

Posticipare l’utilizzo della scelta al primo giro dei Philadelphia 76ers fa parte di una strategia per i Brooklyn Nets. L’ultima stagione non è stata esaltante, e inserire un altro giovane tutto da costruire non interessa alla franchigia per la prossima stagione. Piuttosto, i Nets vogliono mantenere una certa flessibilità, che questa scelta garantisce, puntando a utilizzarla nel momento in cui permetterà di scegliere più in alto.

Dal lato Sixers può essere considerata una buona notizia. La franchigia di Philadelphia punterà a selezionare un giovane in grado sin da subito di dare il suo contributo e di allungare le rotazioni per la prossima stagione.

