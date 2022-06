NBA, Draymond Green: “Kevin Durant ha sbagliato a lasciare gli Warriors”

Con le NBA Finals alle porte, Draymond Green non ha perso l’occasione per essere ospite in diversi podcast. Il giocatore dei Golden State Warriors, ospite al “The Colin Cowherd Podcast”, ha parlato del suo ex compagno di squadra Kevin Durant, e di come, secondo Green, sarebbe ben più felice se fosse rimasto agli Warriors piuttosto che trasferirsi ai Brooklyn Nets.

Ecco le parole di Draymond Green su Kevin Durant:

“Mi importa, al 100% perché è un mio fratello. Voglio sempre vederlo far bene, è una cosa che sia per me che per lui va al di là del gioco del basket. Per quanto riguarda il fatto che sia o meno nella nostra squadra non mi interessa, perché non dipende da me e non dipende da Kevin. Quello che voglio dire è che, quando lui ha deciso di andarsene, pensavo fosse un errore. E non per il fatto che chiunque altro pensasse fosse un errore. Pensavo fosse un errore perché conosco Kevin.

Il basket è al 100% la cosa più importante nella vita di Kevin. Non è così per molte persone, inclusi i giocatori NBA, assolutamente. Non mentirò e non farò finta che per me sia così. Non è la cosa più importante della mia vita, è estremamente importante, ma non è la cosa più importante. Quando Kevin era qui, ed è la ragione per cui pensavo stesse facendo un errore, poteva semplicemente giocare a basket, quello che gli piace fare.

[…] Non è una questione di successo o di fallimento. Per me l’errore è stato fatto dal punto di vista della vita, di cosa ti rende felice. So cosa ti rende felice, ti conosco, sei mio fratello. Quello che ti rende felice è semplicemente giocare a basket. Per questo, secondo, me, è stato fatto un errore.”