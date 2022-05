NBA, Udonis Haslem punge Draymond Green dopo pronostico pro Celtics: “Grazie”

Il trash talking fa da contorno ai Playoff NBA e spesso entra addirittura nella narrazione di una serie. A precisa domanda di Shaquille O’Neal Draymond Green aveva indicato i Celtics come prossimi avversari Warriors alle NBA Finals ed evidentemente la previsione non poteva passare sotto silenzio.

Udonis Haslem, memore del pronostico lanciato a caldo dal numero 23 di Golden State, ha risposto per le rime al termine del sesto episodio della serie tra Miami e Boston cercando le telecamere per lanciare un messaggio: “Dite grazie a Draymond”. Resta da giocare la decisiva Gara 7, poi uno dei due avrà ragione.

"Tell Draymond thank you."

Heat took Dray's words personally 🔥 pic.twitter.com/afirJuO6g2

