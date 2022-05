NBA, Giannis Antetokounmpo si congratula con Darvin Ham per ruolo coach Lakers

Non potevano che arrivare dal giocatore più rappresentativo della squadra campione NBA uscente i migliori auguri a Darvin Ham, prossimo allenatore dei Los Angeles Lakers. Raggiunto da ESPN, Giannis Antetokounmpo ha salutato così uno degli assistenti di Mike Budenholzer sulla panchina dei Bucks:

“Sono davvero felice per lui. È l’uomo giusto per i Lakers. È onesto, niente ca****e. Il suo momento è arrivato, se lo merita più di chiunque altro.”

Manca solo l’annuncio Lakers

In attesa dell’ufficializzazione da parte dei gialloviola, c’è curiosità attorno ai possibili profili che potrebbero far parte dello staff tecnico. Ham, al debutto da capo allenatore in NBA, sembra intenzionato a mettersi accanto colleghi con un bagaglio d’esperienza da head coach per agevolare in qualche forma la transizione nel nuovo ruolo.

