NBA Finals, Draymond Green indica il prossimo avversario: “Affronteremo Boston”

Non c’è troppo tempo per festeggiare in casa Warriors. Strappato il sesto pass per le NBA Finals negli ultimi otto anni, Golden State studia già il prossimo avversario. Celtics o Heat? Draymond Green si sbilancia.

NBA Finals, la previsione di Draymond Green

Ospite con Steph Curry dello studio di Inside The NBA allestito nello spazio antistante il Chase Center Draymond Green ha risposto senza giri di parole alle sollecitazioni di Shaquille O’Neal:

“Entrambe le squadre sono toste, Boston crea problemi offensivamente, la loro difesa è incedibile. Mi stai chiedendo chi vorrei sfidare, io ti dico chi affronteremo secondo me: giocheremo contro Boston.”



Nella notte a Boston è in programma Gara 6 delle Eastern Conference Finals. I Celtics conducono 3-2 sui Miami Heat.

