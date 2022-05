NBA Finals, Gary Payton verso il recupero in vista di Gara 1

Golden State approccia alle NBA Finals 2022 con buone notizie anche dall’infermeria. Gary Payton II potrebbe infatti tornare nella rotazione di Steve Kerr a partire da Gara 1 della serie per il titolo, in programma nella notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno.

Warriors, il recupero di Gary Payton II procede secondo i piani

Il giocatore rientrerebbe a circa un mese dall’episodio controverso costatogli l’infortunio al gomito dopo lo scontro con Dillon Brooks in Gara 2 del secondo turno Playoff contro Memphis. L’aggiornamento fornito da Shams Charania di The Athletic è in linea con le previsioni iniziali.

