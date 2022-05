NBA, Jimmy Butler show al TD Garden: forza Gara 7 come LeBron James 10 anni fa

Nonostante gli alti e bassi della squadra in questa serie – emblematico in negativo il 7-45 da tre in Gara 5 – Erik Spoelstra sapeva di essere in buone mani in vista dell’elimination game con le NBA Finals 2022 in ballo. Jimmy Butler su tutti ha ripagato la fiducia del coach con una partita che per corsi e ricorsi storici porta la mente degli appassionati e tifosi Heat indietro di dieci anni. LeBron Jame segnò 45 punti, con 15 rimbalzi e cinque assist, al TD Garden in Gara 6 sotto 2-3 nelle Eastern Conference Finals 2012. Butler ha chiuso stavolta a quota 47 punti, nove assist, otto rimbalzi e quattro recuperi.

Butler “imita” LeBron: Spoelstra entusiasta della sua Gara 6

Il coach, che ha vissuto da vicino entrambe le situazioni, non cerca accostamenti che potrebbero essere fonte di distrazione:

“Non mi piace mettere a confronto le squadre, so che è facile fare il paragone. Voglio che i ragazzi siano concentrati. Posso dire che Jimmy Butler si può definire in tanti modi ma è soprattutto un agonista. Ha lasciato il segno sulla partita. È l’incarnazione del two way player, non so nemmeno quanto abbia giocato, probabilmente si è avvicinato al minutaggio tipico dei suoi anni ai Chicago Bulls [con Tom Thibodeau] ndr. […] Non si ferma. Siamo entusiasti dell’opportunità che avremo domenica in Gara 7, non ci sono due parole migliori nello sport.”

Sottolineatura ed elogi anche per la performance di Kyle Lowry:

“Non c’è una statistica che possa misurare l’impatto di Kyle Lowry, ha un senso del momento, dà calma alla squadra orchestra e gestisce l’attacco.”

