NBA, Lakers: Darvin Ham nuovo allenatore a Los Angeles, quattro anni di contratto

Per ripartire dopo una stagione fallimentare, sotto tutti i punti di vista, i Los Angeles Lakers scelgono la novità di un allenatore esordiente. La guida tecnica dei gialloviola in panchina sarà affidata infatti a Darvin Ham, L’ormai ex assistant coach di Mike Budenholzer ai Milwaukee Bucks, forte della preferenza indicata da LeBron James, ha battuto la concorrenza di due head coach già affermati come Terry Stotts e Kenny Atkinson.

Darvin Ham alla prova Lakers per l’esordio head coach in NBA

Ham 40 anni da compiere il prossimo luglio, ha ricevuto la proposta di quattro anni di contratto dopo l’incontro formale con i nella giornata di giovedì. Già campione NBA da giocatore con i Pistons 2004, proprio contro i Lakers Ham torna a L.A. quasi dieci anni dopo: nel biennio 2011-2013 fu infatti assistente accanto a Mike Brown, che ritroveremo nella prossima stagione ai Sacramento Kings. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Ham formerà nelle prossime ore il suo staff per il debutto da capo allenatore.

