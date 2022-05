Playoff NBA, prestazione da record per Marcus Smart in Gara 2

I Boston Celtics sono reduci dalla schiacciante vittoria per 127-102 contro i Miami Heat in Gara-2 delle finali della Eastern Conference. Come promesso da Jayson Tatum, i Celtics sono scesi in campo con uno spirito del tutto differente rispetto alla deludente Gara-1. La vera chiave di svolta è stata il recupero di Marcus Smart, leader difensivo della squadra.

Dopo aver saltato la prima sfida per infortunio, il Defensive Player of the Year ha messo a segno 24 punti, nove rimbalzi, 12 assist, tre palle rubate e una stoppata. Solamente altri sei giocatori sono stati in grado di collezionare cifre del genere nella storia dei Playoff NBA. Fra di essi vi sono Larry Bird, LeBron James, Rod Strickland, Isiah Thomas e Russell Westbrook.

Marcus Smart is just the 6th player in NBA playoff history to log at least 24 points, 12 assists, 9 rebounds, and 3 steals in a game. The others:

Larry Bird

LeBron James

Rod Strickland

Isiah Thomas

Russell Westbrook pic.twitter.com/ckJkgZ2whd — Taylor Snow (@taylorcsnow) May 20, 2022

La guardia di Boston ha dimostrato a tutti gli appassionati della lega quanto siano determinanti la sua intensità e caparbietà difensiva. Per i Celtics è più che mai fondamentale tenere monitorato il suo stato di salute, in quanto un giocatore del genere è in grado di spostare gli equilibri di una serie così combattuta.

Staremo dunque a vedere se Smart riuscirà a mantenere la stessa costanza anche in Gara 3 al TD Garden di Boston. Non ci resta altro che attendere la partita in programma nella notte tra sabato e domenica alle 2.30 ore italiane.

Leggi anche:

NBA, Trae Young smonta paragone con Doncic: “Non pensavo arrivasse fino a oggi”

Kevin Durant: “Kobe era un eroe, grato di aver condiviso del tempo con lui”

NBA, Jimmy Butler: “Ci hanno messo in imbarazzo”