I Miami Heat non riescono ad aumentare il vantaggio nella serie contro i Boston Celtics: i 29 punti di Jimmy Butler non hanno evitato la sconfitta. Una grande delusione per il numero 22 della franchigia della Florida, imbarazzato per il risultato di questa notte.

Miami non sono è riuscita ad arginare la voglia di rivalsa di Boston. Schiacciati dai Celtics, gli Heat hanno perso la partita di 25 punti, imbarazzante per Jimmy Butler che però, nel post partita, suona la carica in vista delle prossime due trasferte:

“Hanno cercato di metterci in imbarazzo e ci hanno sono riusciti. Quindi penso che dobbiamo prenderne atto, usarlo come carburante e ma renderci conto che la partita può sfuggirti di mano ogni volta che giochi contro una squadra forte come loro. Ci aspetta un duro lavoro da fare per andare da loro e vincere. Ma se lo hanno fatto, possiamo farlo anche noi”

"They whipped our tail on our home floor…I don't see us doing that again."

Jimmy Butler scored 29 points in their Game 2 loss. He speaks about the team's performance tonight.#HEATCulture pic.twitter.com/HrN3gCUCrv

