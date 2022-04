Marcus Smart è il Defensive Player of the Year NBA 2021-2022

Dopo l’annuncio dei finalisti per i vari premi stagionali, ecco che arrivano le prime assegnazioni ufficiali. Marcus Smart ha vinto il Defensive Player of the Year per la stagione NBA 2021-2022. Battuta la concorrenza di Rudy Gobert, già tre volte DPOY e Mikal Bridges. È il secondo giocatore nella storia dei Celtics nominato Difensore dell’anno: prima di lui Kevin Garnett (2007-2008). L’esito delle votazioni.

La festa Celtics per Smart Difensore dell’anno NBA: c’è Gary Payton

La vittoria di Smart, celebrata dai compagni con una sorpresa al centro d’allenamento Celtics, interrompe un “digiuno” che per le guardie durava da 26 anni (stagione 1995-1996, Gary Payton). Proprio The Glove ha consegnato il trofeo nelle mani di Smart, complimentandosi per quanto ottenuto:

“In difesa ricordi me, giochi come si deve, con il dente avvelenato e un po’ di cuore.”

A special moment today celebrating the heart and soul of our team, @smart_MS3 ☘️ pic.twitter.com/OPcgYbMmxt — Boston Celtics (@celtics) April 18, 2022

Le dichiarazioni a caldo di Smart una volta ricevuto il premio:

“Per prima cosa voglio ringraziare voi, i miei compagni e lo staff. Non è facile giocare in questa lega piena di ragazzi come Jaylen e Jayson, che segnano a dannato quel ritmo, e ricevere un riconoscimento per la difesa. Ci provo da otto anni, voi ragazzi mi avete permesso di farlo […]. Si capisce perché sia stato un premio così orientato ai lunghi. Fanno un gran lavoro per aiutare la squadra in quella metà campo. Noi guardie siamo però la prima linea di difesa, devi passare innanzitutto su di noi. […] Con l’evoluzione del gioco. […] e questa mia vittoria, si apre un percorso per il ruolo nel futuro.”

