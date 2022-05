NBA, Lakers: rush finale per scelta nuovo allenatore: i tre nomi in lizza per il ruolo

Sono Darvin Ham, Kenny Atkinson e Terry Stotts i tre rimasti in corsa per succedere a coach Frank Vogel sulla panchina NBA dei Los Angeles Lakers. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, la prossima fase di colloqui avrà luogo in presenza a Los Angeles.

Lakers, esperienza o scommessa in panchina?

Sia Atkinson sia Stotts hanno esperienza pregressa alla guida di una franchigia, mentre per Ham – attualmente assistente allenatore ai Milwaukee Bucks – si tratterebbe di una prima volta. La programmazione gialloviola illustrata da Jeanie Buss passa innanzitutto dalla scelta tecnica.

