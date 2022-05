NBA, Tyronn Lue si unisce a Klutch Sports, la stessa agenzia di LeBron James

Finché il nome del nuovo allenatore dei Los Angeles Lakers non sarà ufficiale, ogni spostamento – anche minimo – potrebbe far pendere la bilancia verso un profilo rispetto a un altro. Il dato da registrare nella giornata di lunedì è il passaggio di coach Tyronn Lue a Klutch Sports. Come noto, l’agenzia di rappresentanza ha tra i suoi assistiti di punta anche LeBron James.

Panchina Lakers, a che punto siamo?

L’adesione a Klutch, va detto, non cambia granché nell’immediato: Lue, già campione NBA sulla panchina dei Cavaliers nel 2016, proprio accanto a LeBron, è sotto contratto con i Clippers fino al 2025. I gialloviola si muovono su più fronti e il processo di selezione è non arriverà a una conclusione rapida. La lista di candidati, intanto, si allunga.

