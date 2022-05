NBA, Alvin Gentry resta ai Sacramento Kings: ruolo dirigenziale

Conclusa la parentesi da capo allenatore ad interim, dopo l’esonero di Luke Walton, Alvin Gentry è rimasto in orbita Sacramento Kings, passando però a una carica dirigenziale a tempo pieno. Sotto la sua guida in panchina i californiani non sono riusciti ad agganciare il treno Play-in (24-41 il record complessivo). Si è così allungata a 16 la striscia di stagioni consecutive senza partecipare alla postseason.

Quale ruolo per Gentry ai Sacramento Kings?

Secondo quanto riportato da Shams Charania e Sam Amick di The Athletic, il ruolo è quello di Vice President, Basketball Engagement. Gentry ha già raggiunto il General Manager Monte McNair e il front office di Sacramento a Chicago, dove si terranno Draft Lottery e Draft Combine.

Leggi anche:

NBA, Draft Lottery 2022: i rappresentanti delle squadre

Jeremy Lin mette a confronto Celtics e Warriors: anticipo di Finals?

Luka Doncic commenta vittoria Mavericks Gara 7: “Non potete togliermi sorriso”