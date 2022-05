NBA: Khris Middleton, infortunio e rimpianti: “Volevo giocare, ma rischio troppo alto”

Khris Middleton è stato il grande assente della serie di 2° turno Playoff NBA tra Celtics e Bucks. Con i se e con i ma non si fa la storia e Milwaukee non ha cercato scuse per il KO in Gara 7; al giocatore resta però il rammarico di non aver potuto aiutare la squadra sul parquet.

Khris Middleton aggiorna sul suo infortunio

Ecco le sue dichiarazioni nel punto stampa di fine stagione organizzato dai campioni in carica:

“Volevo giocare, ma lavorando con lo staff e parlando con i dottori mi hanno detto che un rientro anticipato sarebbe stato un rischio troppo alto [da correre]. Il recupero sta procedendo nel verso giusto, finora senza intoppi.”

La lunga offseason che attende i Bucks consentirà al #22 di tornare in forma per il training camp 2022-2023 di settembre. Quest’anno ha disputato 66 partite di regular season, mantenendo una media di 20.1 punti, 5.4 rimbalzi e 5.4 assist. In postseason, invece, solo un paio di presenze prima dello stop forzato.

