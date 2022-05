NBA, Los Angeles Lakers: anche Charles Lee tra i candidati alla panchina

I Los Angeles Lakers continuano la loro ricerca dell’allenatore per la prossima stagione NBA. Dopo aver chiesto ai Golden State Warriors il permesso di avere un colloquio con Kenny Atkinson, la dirigenza gialloviola ha fatto la stesso cosa con i Milwaukee Bucks, chiedendo il permesso di intervistare l’assistente allenatore Charles Lee. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Lee obiettivo Lakers: la sua carriera

Charles Lee, 37 anni, non ha avuto una carriera da giocatore ricca di successi. Ha lavorato come assistente allenatore agli Atlanta Hawks prima, per poi seguire coach Mike Budenholzer ai Milwaukee Bucks nel 2018. Lee ha già avuto numerosi colloqui per un ruolo da head coach durante la sua carriera, compreso un incontro con gli Charlotte Hornets nelle scorse settimane. Inoltre, la scorsa stagione era tra i candidati più quotati per il ruolo di head coach ai New Orleans Pelicans e agli Washingyon Wizards.

Lee non è l’unico membro del coaching staff dei Bucks su cui i Lakers hanno messo gli occhi. Anche Darvin Ham ha già avuto colloqui con la franchigia. Una vasta serie di candidati fin ora, con profili ed esperienza totalmente diversa, ma che, secondo Rob Pelinka, deve avere come prima qualità la capacità di gestire delle stelle.

