NBA, Marcus Smart in dubbio per Gara 1

Intensità, difesa e organizzazione. La finale di Conference ad Est tra Boston Celtics e Miami Heat promette di fare davvero scintille. A sfidarsi saranno due squadre tra le meglio allenate e più in forma dei Playoff, che fin qui hanno avuto un cammino tosto ma vincente. La serie che come verdetto avrà il nome della prima finalista NBA rischia però di perdere uno dei suoi elementi più importanti, almeno per Gara 1. Si tratta di Marcus Smart, alle prese con dei problemi al piede destro.

Smart acciaccato: ci sarà in Gara 1?

Le Eastern Conference Finals inizieranno questa notte alle ore 2.30 italiane, con i Celtics in trasferta all’American Airlines Arena di Miami (ormai FTX Arena). I biancoverdi rischiano però di dover rinunciare a Marcus Smart. Gli esami al piede destro non hanno evidenziato lesioni, ma il giocatore continua a lamentare dolore al piede destro. Coach Udoka ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del DPOY:

“È caduto male. Ha dolore al centro del piede. Per adesso sarà considerato come ‘questionable'”

Leggi anche:

Khris Middleton, infortunio e rimpianti: “Volevo giocare, ma rischio troppo alto”

Tyronn Lue si unisce a Klutch Sports, la stessa agenzia di LeBron James

Alvin Gentry resta ai Sacramento Kings: ruolo dirigenziale