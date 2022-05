NBA, Kevin Love e il racconto su LeBron James: “Non usa i dati del telefono”

I tempi di Cleveland e del titolo Cavs sono ormai lontani, ma l’avventura di quella squadra formata da Kevin Love e LeBron James rimarrà per sempre tra le pagine più incredibili della NBA. All’interno di quella compagine, il legame più forte era forse quello tra lo stesso Love e il nativo di Akron. I due si conoscono fin troppo bene, tanto che il lungo di Cleveland – intervistato qualche giorno fa da Bleacher Report – ha svelato una parte del profilo di LeBron che non era mai stata notata.

L’attuale stella dei Lakers – nonostante sia uno degli atleti più pagati al mondo – sembra essere parsimonioso anche quando si tratta di usare i dati del cellulare fuori dalla zona wi-fi una volta in trasferta in Canada per giocare contro Toronto. Queste le parole di Love a riguardo:

“Dall’aeroporto all’hotel, dalla sua stanza fino all’arena: non usa i dati del telefono e chiede sempre la password del wi-fi. È maniacale anche in questo e non capisco come non faccia a rilassarsi. Magari sarà anche utile per la tua salute mentale staccarti qualche minuto da cellulare, ma stiamo parlando semplicemente di roaming…”

