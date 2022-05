Gli atleti più pagati al mondo secondo Forbes: LeBron James secondo dietro Messi

Nell’annuale report di Forbes sugli atleti più pagati al mondo, il primato spetta a Lionel Messi, con 130 milioni di dollari di guadagni. Subito dietro di lui la prima di una serie di stelle NBA: LeBron James. Il giocatore dei Los Angeles Lakers guadagnerà la bellezza di 121.2 milioni di dollari tra ingaggio e sponsorizzazioni, sfondando per la prima volta nella sua storia il muro dei 100 milioni e stabilendo un record per un giocatore NBA.

Il record di LeBron James e gli altri NBA in classifica

Come accennato, i guadagni di LeBron James in questo 2022 stabiliscono un record. La stella gialloviola ha infatti infranto il primato di guadagni per un giocatore NBA da lui stesso stabilito l’anno scorso, in cui si era fermato a “soli” 96.5 milioni di dollari. Un’ottima prestazione, che gli permette così di scavalcare atleti del calibro di Cristiano Ronaldo e Neymar.

Gli altri atleti NBA presenti in classifica sono Steph Curry, Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo. La stella dei Golden State Warriors è il secondo NBA in classifica, e grazie ai suoi 92.8 milioni di dollari di guadagni si piazza al quinto posto generale. Subito dietro di lui si trova Kevin Durant, fermo a quota 92.1 milioni. Chiude la Top 10 generale Giannis Antetokounmpo, con 80.9 milioni di dollari. Il greco è al momento il giocatore più pagato nella lega.

La Top 10 di Forbes

1. Lionel Messi, Calcio ($130 milioni)

2. LeBron James, Basket ($121.2 milioni)

3. Cristiano Ronaldo, Calcio ($115 milioni)

4. Neymar, Calcio ($95 milioni)

5. Stephen Curry, Basket ($92.8 milioni)

6. Kevin Durant, Basket ($92.1 milioni)

7. Roger Federer, Tennis ($90.7 milioni)

8. Saul “Canelo” Alvarez, Boxe ($90 milioni)

9. Tom Brady, Football americano ($83.9 milioni)

10. Giannis Antetokounmpo, Basket ($80.9 milioni)

