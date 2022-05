NBA, Marcus Smart su Jayson Tatum: “Ecco perché viene pagato un sacco di soldi!”

Sin dal principio, la sfida tra i Boston Celtics e i Milwaukee Bucks si prospettava come una delle serie più equilibrate degli ultimi anni. A questo proposito, le aspettative non sono state affatto deluse. Infatti nella notte i Celtics hanno sconfitto per 108-95 i Bucks in quel di Milwaukee, forzando la serie a Gara-7 che si disputerà al TD Garden.

Ai campioni in carica non è bastata la superba prestazione di Giannis Antetokounmpo, il quale ha terminato il match con 44 punti realizzati e ben 20 rimbalzi raccolti. Decisiva è stata l’incredibile partita disputata da Jayson Tatum, il quale ha realizzato ben 46 punti, conditi da nove rimbalzi.

Per il giocatore dei Celtics si tratta dell’ennesima prestazione di spessore nel corso di questi playoff. Al termine di Gara-6, Marcus Smart ha così commentato la prestazione del suo compagno di squadra:

“Ecco perché viene pagato un sacco di soldi! Per momenti come questi. Sin dall’inizio della partita ho cercato di spronarlo e dargli la giusta carica. Posso affermare con certezza che non sono rimasto deluso.”

Nemmeno tutti gli appassionati del mondo NBA sono rimasti delusi dallo spettacolo offerto dal numero 0, il quale sta viaggiando a medie di 28.8 punti, 5.9 assist e 5.6 rimbalzi a partita in questi playoff. Anche lo stesso Tatum ha così commentato il match:

“Questa è la nostra stagione, i nostri playoff. Tutti noi abbiamo una mentalità competitiva tale da non farci avere alcun rimpianto. Sono certo che il nostro pubblico sarà in grade di infonderci molta energia per portare a casa la serie.”

Staremo dunque a vedere se i Celtics saranno in grado di sconfiggere i campioni in carica dei Bucks nella decisiva Gara-7, programmata domenica sera alle ore 21.30 italiane.

