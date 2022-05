NBA, Ja Morant su Stephen Curry: “Non vedo l’ora di affrontarlo nuovamente”

I Memphis Grizzlies sono reduci dalla sconfitta per 110-96 contro i Golden State Warriors in Gara-4 delle semifinali della Western Conference. Per la franchigia del Tennessee si conclude una stagione più che positiva. In pochi si sarebbero aspettati un tale rendimento da una squadra così giovane.

Tuttavia, l’esplosione assoluta di Ja Morant e la crescita esponenziale di alcuni giocatori fra cui Dillon Brooks e Desmond Bane, proiettano Memphis come una delle squadre più interessanti del prossimo futuro. Purtroppo, Morant è stato costretto a saltare le ultime due partite della serie a causa di un trauma contusivo rimediato al ginocchio destro durante Gara-4.

Lo stesso Morant, sì è così espresso in merito all’eliminazione dei suoi:

“Sono fiero di tutto quello che abbiamo realizzato nel corso di questa stagione. Uscire ad un passo dal sogno fa male, tuttavia sono molto fiducioso per il prossimo futuro. Aver avuto l’opportunità di giocare contro un fenomeno come Steph Curry è stato qualcosa di unico. Non vedo l’ora di affrontarlo nuovamente, magari proprio ai playoff.”

Parole di grande rispetto quelle espresse dalla star dei Grizzlies nei confronti di Stephen Curry, il quale ha concluso Gara-6 con 29 punti realizzati. In seguito al passaggio del turno, gli Warriors sono ora chiamati ad affrontare la vincente di Gara-7 tra i Phoenix Suns e i Dallas Mavericks, in programma nella notte tra domenica e lunedì.

