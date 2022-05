NBA, Jayson Tatum porta i Celtics a Gara 7: “Non partivamo sconfitti”

Per la prima volta in 34 anni, i Boston Celtics hanno vinto una partita da dentro o fuori, in trasferta, oltre il round inaugurale dei Playoff. Il successo che ha forzato la seconda Gara 7 in assoluto di questa postseason è passato dalle mani di Jayson Tatum. Il numero 0, autore di 46 punti, è diventato il secondo giocatore nella storia biancoverde con 45+ punti a referto in almeno due partite Playoff (come lui il compianto Sam Jones).

Jayson Tatum aspetta Gara 7: “Chiunque vincerà, dovrà guadagnarsi successo”

Le dichiarazioni di Tatum al termine del match:



“Avevamo in mente Gara 5. L’impressione è che ci avessero battuto sulle giocate vincenti, d’intensità e sui possessi 50-50. Erano stati più sul pezzo di noi nel quarto periodo. La nostra stagione era in bilico, abbiamo dovuto scavare a fondo e dare tutto. Era rimasto l’amaro in bocca, la sconfitta ci aveva punto nel vivo. [Oggi] non partivamo sconfitti, eravamo su di morale, sapevamo che c’era la possibilità di salvare ancora l’annata e ci abbiamo creduto davvero. Ovviamente sento quando sono in ritmo, non si tratta di rispondere a ciò che un avversario sta facendo. Cosa mi ha motivato? [smorfia che accenna un sorriso ndr.]. L’essere consapevole che con una sconfitta avremmo finito la stagione. Ero entusiasta di giocare Gara. 6, era un momento importante per vedere la nostra reazione. […] Gli avversari non si batteranno da soli, chiunque vincerà dovrà guadagnarsi il successo. […] Non vedo l’ora.”

Leggi anche:

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

76ers: infortunio al crociato per Danny Green

NBA, Il quintetto ‘giovane’ più promettente secondo Shaquille O’Neal