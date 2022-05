I Miami Heat centrano la seconda finale in tre anni della Eastern Conference: è Jimmy Butler che decide Gara 6 contro Philadelphia realizzando 32 punti. Gli Heat ora attendono la vincente tra Boston e Bucks per giocarsi l’accesso alle NBA Finals.

The @MiamiHEAT win Game 6 and advance to the Eastern Conference Finals! #HEATCulture #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/xDpvuoWPSA — NBA (@NBA) May 13, 2022

Jimmy Butler: “Nessuna vendetta contro i 76ers”

Una serie speciale per Jimmy Butler visto che ha affrontato la sua ex squadra. Una vittoria che, però, non è una vendetta per come sono andate le cose a Philadelphia, come spiega il 22 degli Heat a fine partita:

“È sempre speciale battere una ex squadra, ma questa non è una vendetta: amo molto questa città, ho tanti amici nello spogliatoio, Joel è mio fratello e quello che sceglierei come MVP: c’è stato un momento che ho pensato che sarei rimasto a lungo con Embiid, ma non è andata così. Semplicemente le cose a Philly non hanno funzionato, non mi lamento per questo. Ora sto a Miami e sono felicissimo”

You want to hear what Jimmy Butler had to say after this Game 6 victory. 𝘞𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘏𝘦𝘢𝘵 𝘓𝘪𝘷𝘦 𝘗𝘰𝘴𝘵𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘚𝘩𝘰𝘸 → https://t.co/qjtibffi8f#HEATCulture pic.twitter.com/Ghh39wg494 — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) May 13, 2022

A Miami Jimmy Butler ha trovato la dimensione perfetta, dove allenatori e giocatori gli danno la possibilità di esprimersi al meglio. La corsa per il titolo è ancora lunga e non ha intenzione di fermarsi ora:

“Amo Miami e il gruppo che si è creato, sono qui per una ragione cavalcheremo l’onda del momento: dobbiamo prepararci alla prossima partita e continuare a farci largo in questa lega. Sono grato a Pat Riley e a coach Spoelstra per avermi permesso di essere quello che sono. Credono in me e io credo in loro: mi dissero di trovare un modo per portare la squadra in alto e l’ho trovato, ma non ci sarei riuscito senza i miei compagni di squadra. Questa è la nostra forza: ci fidiamo e, per questo, farò tutto ciò che è in mio potere per vincere”

Erik Spoelstra: “L’unico obiettivo di Jimmy è vincere”

Grande soddisfazione per coach Erik Spoelstra che, nel post partita, elogia Jimmy Butler:

“Jimmy è uno dei migliori competitor del campionato, è un giocatore offensivo molto efficiente e un ragazzo che vuole vincere. Quello è il suo obiettivo principale, il resto non conta: per lui l’importante è fare di tutto per portare la squadra alla vittoria. Questa sera ha visto l’opportunità di chiudere la serie e l’ha fatto, questo ti dimostra la sua grandezza”

Erik Spoelstra postgame Press Conference Part 1 🔥 𝘞𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘏𝘦𝘢𝘵 𝘓𝘪𝘷𝘦 𝘗𝘰𝘴𝘵𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘚𝘩𝘰𝘸 → https://t.co/qjtibffi8f#HEATCulture pic.twitter.com/96YbDaZi4w — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) May 13, 2022

