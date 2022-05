NBA, Nikola Jokic: “Mi hanno sorpreso, sono tutti venuti nella mia città”

Con l’ufficialità giunta ieri, Nikola Jokic ha potuto finalmente abbracciare il suo trofeo di MVP. Già in vacanza nella sua città natale, in Serbia, il giocatore dei Denver Nuggets ha avuto il piacere di condividere la gioia della vittoria del premio non solo con gli amici e i familiari, ma anche con alcuni membri dell’organizzazione, che hanno viaggiato dagli Stati Uniti proprio per celebrarlo.

Le dichiarazioni di Nikola Jokic

Nikola Jokic ha così potuto festeggiare insieme a coach Mike Malone e ad altri membri dello staff e della dirigenza. Un gesto dal significato importante, che Jokic ha particolarmente apprezzato:

“Mi hanno veramente sorpreso, non me lo aspettavo. Sono venuti fino a quaggiù, nella mia città natale.”

In seguito il centro serbo ha risposto online ad alcune domande dei giornalisti:

“Vincere il titolo? Tutti questi premi individuali sono dati da delle persone che scelgono chi vince, un titolo è una cosa diversa, devi vincerlo. Il mio amore per le corse e i cavalli? Mi mantiene calmo. Mi fa sentire rilassato, penso sia quello che farò quando la mia carriera sarà finita. Grazie al mio back-to-back MVP sono in un gruppo d’élite? Non posso paragonarmi a certi giocatori, se pronunci certi nomi, in qualsiasi parte del mondo sanno chi sono. Solo il mio nome è lassù, e penso sia veramente figo.”

Infine, Nikola Jokic ha risposto al tweet ironico fatto dai Denver Nuggets, in cui si paragona il debuttante Jokic a un burrito:

“Fortunatamente avrò una percentuale da Taco Bell.”

Leggi anche:

Gli atleti più pagati al mondo secondo Forbes: LeBron James secondo dietro Messi

NBA, nuovi trofei in onore di Bird, Magic, Cousy e Robertson

Zach Kleiman, GM Memphis Grizzlies, vince l’NBA Executive of The Year Award 2021-2022