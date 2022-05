NBA, Erik Spoelstra: “Pat Riley nel Monte Rushmore dei dirigenti”

In giornata è arrivata la notizia che Zach Kleiman, dei Memphis Grizzlies, ha vinto il premio di NBA Executive of the Year. In questo contesto, Erik Spoelstra ha voluto elogiare il lavoro svolto da Pat Riley. I due sono alla guida dei Miami Heat, rispettivamente nel ruolo di coach e General Manager, da oltre un decennio, e sono stati protagonisti di tutti i titoli vinti finora dalla franchigia.

Ecco le dichiarazioni di Erik Spoelstra riguardanti Pat Riley, che oltre ad essere GM dei Miami Heat è stato suo mentore come coach:

“Pat è nel Monte Rushmore dei dirigenti. Dovrebbe essere sempre preso in considerazione per il premio, ogni anno. Perché è sempre stato capace di reimpostare il progetto e lo ha fatto più volte. E poi lo fa quando la gente crede non sia possibile.

A quanti ragazzi ha fatto da mentore? Nel coaching staff e nel front office. Ero qui ogni volta che qualcuno lo chiamava per qualche consiglio. Pat, se ci fosse un premio di questo genere, potrebbe essere inserito nella Hall of Fame in entrambe le categorie, come coach e come dirigente. Ecco di cosa sarebbe capace.

Pat è un visionario. Una forza della natura. Ha 50 anni di esperienza in questa lega ai massimi livelli, e ha avuto più successo in questa lega, in tutti gli ambiti, rispetto a chiunque. Ha un progetto, ha un piano per far accadere le cose, ma sa anche adattarsi e aggiustare. Non avrebbe avuto questo successo se non fosse stato in grado di adattarsi attraverso gli anni. Penso sia una cosa che passa parecchio inosservata. Ha reinventato come lavorare e come costruire le squadre, continuamente, a seconda dell’epoca.”