NBA, Playoff: Ime Udoka sottolinea i 43 punti Celtics nel quarto periodo di Gara 4

La rimonta nei 12’ conclusivi tentata dai Boston Celtics in Gara 3 è andata a buon fine nella partita successiva della serie. Rimarchevole l’attenzione sui due lati del campo mostrata dalla squadra di Ime Udoka, che non risparmia qualche critica al gruppo, per tenere tutti sulla corda.

I Celtics concretizzano gli sforzi di rimonta: serie Playoff NBA sul 2-2

Ecco un passaggio delle dichiarazioni del coach in conferenza stampa:

“43-28 nel quarto periodo, possessi positivi in difesa e corsa dall’altra parte, abbiamo preso vantaggio dal gioco veloce. Sotto di sette prima del 4º quarto, non avevamo giocato affatto bene. Avevamo bisogno di una frazione solida, così è stato più nel quarto finale che nei tre precedenti. […] C’era diciamo un fastidio generalizzato per le modalità della sconfitta nell’ultima partita.”

