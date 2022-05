Risultati NBA, Warriors demoliti da Memphis, Milwaukee passa a Boston

Senza Ja Morant (ginocchio) e minacciati di eliminazione dai Playoff perché sotto 3-1, i Grizzlies hanno vinto e convinto in Gara 5, demolendo i Golden State Warriors con il punteggio finale di 134-95 . Jaren Jackson Jr. , Desmond Bane e Tyus Jones hanno registrato 21 punti a testa per Memphis. Dillon Brooks ha aggiunto 12 punti, Ziaire Williams e Brandon Clarke 11 e De’Anthony Melton 10. Steven Adams ha ottenuto 13 rimbalzi, di cui 6 offensivi.

La squadra, avanti 38-28 dopo il primo quarto, ha chiuso sopra di 27 all’intervallo: 77-50 (record di franchigia per punti segnati in un tempo nei Playoff). Ma non è tutto, perché Memphis, ad inizio quarto quarto, si è ritrovata avanti per 119-67. Il divario massimo è stato addirittura di 55 punti. Si tratta del secondo divario più grande di qualsiasi partita di Playoff negli ultimi 25 anni.

Vittoria importantissima dei Milwaukee Bucks al TD Garden. La compagine di Budenholzer ha risolto il match con un parziale di 11-2 negli ultimi minuti di gioco, dopo essersi ritrovata sotto 99-105 a due giri di orologio dal termine. Giannis Antetokounmpo ha chiuso la sua personale prestazione con un bottino di 40 punti, 11 rimbalzi e 3 assist, mentre Jrue Holiday ha aggiunto altri 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Bene anche Bobby Portis con una doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi. Dall’altra parte, a nulla sono serviti i 34 punti e 6 rimbalzi di Jayson Tatum.

