La NBA piange Bob Lanier, Hall of Famer e leggenda degli anni ’70

È un giorno di lutto per la NBA e il mondo del basket americano: si è spento, all’età di 73 anni, Bob Lanier, leggendario centro dei Detroit Pistons e dei Milwaukee Bucks. Tra i giocatori più talentuosi della sua epoca, la stessa di Kareem Abdul-Jabbar, Lanier ha lasciato il segno soprattutto con la divisa dei Pistons, nei quali ha militato per ben dieci stagioni segnando più di 15mila punti:

Prima scelta del Draft del 1970, Lanier è stato uno dei centri più forti della sua epoca. Nelle sue 14 stagioni nella lega è stato capace di tenere medie di oltre 20 punti e 10 rimbalzi a partita. Adam Silver ha rilasciato un comunicato per ricordare uno dei giocatori più importanti della storia della lega, un vero e proprio pioniere di quella che sarebbe diventata la NBA che tutti noi conosciamo:

“Bob Lanier è stato un Hall of Famer e uno dei centri più talentuosi nella storia della NBA, ma il suo impatto è andato ben oltre ciò che ha realizzato in campo. Per più di 30 anni, Bob ha fatto da ambasciatore globale della lega e ha aiutato prima David Stern e poi me, viaggiando in tutto il mondo per portare i valori del nostro gioco e per avere un impatto positivo sui giovani, ovunque. Per Bob, una delle persone più gentili e genuine che abbua mai conosciuto, era un compito svolto con piacere. La sua grande influenza si è vista anche durante il periodo come Presidente dell’Associazione Giocatori, dove ha giocato un ruolo chiave nell’importantissimo nuovo contratto collettivo.

Ho imparato tanto da Bob semplicemente guardando come si relazionava con le persone. È stato un grande amico di cui sentirò tanto la mancanza, come tanti altri colleghi in NBA che sono stati ispirati dalla sua generosità. Mandiamo le nostre condoglianze più sentite alla famiglia e agli amici di Bob”