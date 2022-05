I Milwaukee Bucks si portano in vantaggio nella serie contro Boston: decisiva la giocata di Jrue Holiday che, a sei secondi dalla fine, mette in ghiaccio la vittoria dei Bucks. Gli uomini di Budenholzer recuperano uno svantaggio di 14 punti nell’ultimo quarto grazie anche non ai 40 punti e gli 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Nell’arco di 14 secondi Jrue Holiday manda in frantumi le speranze dei Celtics di riprendere la partita: prima una stoppata, poi una palla rubata sempre su Marcus Smart (fresco vincitore dei premio Defensive Player of the Year) che non lascia scampo a Boston, con i Bucks che si portano così sul 3-2. Nel post partita il numero 21 di Milwaukee spiega come sono nate le sue giocate:

“Non ho pianificato niente, sono state due giocate istintive: l’ho aspettato e ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente. Siamo a Boston sotto di 14 punti nell’ultimo quarto: la gente direbbe che tutto è contro di noi. Ma non ci scoraggiamo, anzi ci uniamo per provare la rimonta. Mi sento come se lo avessimo fatto più volte, viviamo e moriamo per partite del genere: ci siamo aiutati a vicenda, non ci siamo arresi e abbiamo dato il massimo. Questa è la reazione di una squadra forte che non vuole perdere”

Giannis Antetokounmpo non può che ringraziare Holiday e le sue giocate che, insieme ai suoi 40 punti, riportano i Bucks al comando della serie. Tuttavia The Greek Freak predica calma in vista della prossima gara:

“Amo Jrue e il suo modo di giocare: queste sono giocate di una grande campione, ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per noi. Abbiamo ottenuto una bella vittoria, ma il lavoro non è ancora finito”

Una vittoria al cardiopalma per Milwaukee che porta le firme di Antetokounmpo e Holiday che, nella conferenza stampa post partita, si prende i complimenti di coach Mike Budenholzer che parla anche delle condizioni di Khris Middleton:

