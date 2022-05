NBA, Celtics: Al Horford racconta tap-in mancato in Gara 3: “Arrivato tardi”

I tre tiri liberi negati a Marcus Smart hanno dato vita a un convulso finale in Gara 3 tra Celtics e Bucks. Con un possesso pieno da recuperare e meno di 5” sul cronometro della gara, il rientrante giocatore di Boston è stato contrastato da Jrue Holiday mentre stava cercando la tripla del pareggio. Gli arbitri non hanno rilevato l’inizio dell’azione di tiro al momento del fallo e Smart si è dovuto accontentare dei due tentativi frutto del bonus raggiunto. Segnato il primo, il #36 ha sbagliato intenzionalmente il secondo ma nel batti e ribatti i Celtics non sono riusciti a segnare in tempo utile.

Boston beffata nel finale: Celtics sotto nella serie Playoff (1-2)

Il commento della giocata conclusiva da parte di Al Horford, protagonista del quarto periodo:

“Smart l’ha studiata a perfettamente, è riuscito a prendere il rimbalzo e a quel punto era tutto nei pressi del ferro. Siamo consapevoli di aver avuto buone opportunità, poi credo di aver toccato il pallone una volta, ho sbagliato e nel secondo caso sapevo di essere leggermente oltre, non ero molto ottimista. Sono arrivato un po’ in ritardo, ovviamente, ma abbiamo avuto una chance di pareggiare e portare la sfida all’overtime.”

Senza dimenticare il rammarico per la vittoria sfumata, Boston deve ripartire proprio dalla reazione degli ultimi 12’ minuti e ricostruire in vista di Gara 4. Essere riusciti a ridurre lo svantaggio in doppia cifra accumulato non è affatto un dato secondario.

