NBA, Monty Williams nominato Coach of the Year

La NBA ha il suo nuovo Coach of the Year. A vincere il premio è Monty Williams. Per l’allenatore dei Phoenix Suns si tratta della prima volta in carriera. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Phoenix Suns head coach Monty Williams has won the 2021-22 NBA Coach of the Year award, sources tell @TheAthletic @Stadium. Williams led the franchise to an NBA-best 64-18 record this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 9, 2022

Che crescita con Williams!

L’arrivo di Monty Williams ha completamente cambiato il percorso dei Phoenix Suns. Il 50enne approda in panchina nel 2019, reduce da un anno nelle vesti di assistant coach alla corte dei Philadelphia 76ers. La prima stagione è di assestamento e la franchigia dell’Arizona chiude con 34 vittorie e 39 sconfitte. Ma è già un netto miglioramento, considerando i soli 19 successi del campionato 2018/2019.

Dopodiché, il decollo ad alta quota. Complice anche l’esplosione di Devin Booker e la crescita dell’organico, i Suns chiudono lo scorso anno con un record di 51-21, ma, soprattutto, con la presenza alle Finals contro i Milwaukee Bucks. Questo campionato, Monty Williams ha guidato la squadra al primo posto della Western Conference con 64 vittorie e 18 sconfitte – record assoluto in casa Suns. La franchigia si trova, attualmente, impegnata nelle semifinali di Conference contro i Dallas Mavericks.

Il premio di Coach of the Year per Williams è assolutamente meritato per questo anno. Nel corso delle tre stagioni, ha portato il team a una percentuale vittorie di .656. Il lavoro sta pagando e, forse, è arrivato il momento di vincere anche un titolo.

