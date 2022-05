Nikola Jokic MVP NBA per la seconda stagione consecutiva

La fonte è autorevole, la notizia importante. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Nikola Jokic è stato votato MVP NBA per la stagione 2021-2022. Il nome del Most Valuable Player dovrebbe essere annunciato in settimana. Se le indiscrezioni fossero confermate, per il serbo dei Denver Nuggets si tratterebbe della seconda affermazione in carriera, peraltro in due annate consecutive. Nei giorni scorsi erano circolate in rete voci che sembravano portare a Joel Embiid. Il fatto che si sia sbilanciato l’insider lascia pochi dubbi sull’esito della votazione.

Back. To. Back. Nikola Jokic has been voted the NBA’s Most Valuable Player for a second consecutive season, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/dDPa13VXlq — ESPN (@espn) May 9, 2022

in aggiornamento