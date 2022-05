Risultati NBA, Antetokounmpo mostruoso (42 punti) trascina Milwaukee: 2-1 su Boston

Finale incredibile in Gara 3 tra Bucks e Celtics, con Boston che a fil di sirena ha mancato il canestro del sorpasso. Partita davvero equilibrata, fino agli ultimi istanti di gioco, quando Smart si è ritrovato ai liberi per cercare di riavvicinare i suoi quando il punteggio era fermo 100-103. Ad onor del vero, la guardia dei Celtics meritava tre tiri liberi, ma gli arbitri sono incappati in un piccolo grande errore che ha costretto Smart a provare il tutto per tutto, lanciando la sfera al ferro, conquistando il successivo rimbalzo e tentando il canestro insperato. Mischia furibonda sotto canestro per prendere il rimbalzo, spunta Al Horford che segna in tap-in, ma all’instant replay gli arbitri decretano che il tiro è arrivato solo dopo il suono della sirena. Vittoria per Milwaukee e vantaggio nella serie.

Antetokounmpo è stato il grande protagonista del match con 42 punti (16/30 al tiro), 12 rimbalzi, 8 assist, 2 palle rubate e 2 stoppate. Jrue Holiday è stato prezioso con 25 punti, così come Brook Lopez (13 punti e 10 rimbalzi). Pat Connaughton ha aggiunto altri 11 punti dalla panchina. Dall’altra parte, Jaylen Brown (27 punti e 12 rimbalzi) e Al Horford (22 punti, 16 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate) hanno tenuto a galla i loro compagni, ma Tatum ha vissuto una serata particolarmente difficile con soli 10 punti a referto, tirando un pessimo 4/19 dal campo.

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 103-101 (MIL conduce la serie 2-1)