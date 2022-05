NBA Playoff, Dillon Brooks sospeso: non ci sarà in Gara 3 Grizzlies vs. Warriors

Adrian Wojnarowski di ESPN anticipa un provvedimento che era già nell’aria. Dopo il flagrant foul di tipo 2 e conseguente espulsione per il contatto che ha causato l’infortunio di Gary Payton II, Dillon Brooks non sarà a disposizione di Taylor Jenkins per Gara 3. La sospensione potrebbe non limitarsi al solo terzo episodio della serie.

Playoff NBA, il programma dei prossimi giorni

Dopo una notte di pausa, il 2° turno di Playoff riprenderà tra venerdì e sabato. Al Chase Center appuntamento fissato per la notte italiana tra sabato e domenica alle 2:30.

