Mercato NBA, Robert Covington firma estensione contratto con L.A. Clippers

In un momento di relativa calma per il mercato NBA, non mancano le notizie. Robert Covington ha infatti prolungato il proprio contratto con i Los Angeles Clippers. Arrivato a febbraio nella trade che ha portato in California anche Norman Powell, Covington avrebbe potuto firmare un’estensione biennale con i Clippers prima della free agency estiva, che scatterà a luglio. Così è stato.

Salary Cap, sale il conto della tassa di lusso per i Clippers

L’accordo collettivo NBA fissa il valore dell’estensione, nel caso specifico, al 105% del precedente salario. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, l’intesa è stata raggiunta a 24 milioni di dollari per le stagioni 2022-2023 e 2023-2024. Stando alle stime di Bobby Marks, cap expert ESPN, il conto della Luxury tax per i losangelini avvicina ora i 55 milioni di dollari

Nelle 23 gare disputate in maglia Clippers nella seconda parte di stagione, Covington ha mantenuto discrete cifre: 10.4 punti di media, 50% al tiro e il 45% da tre punti. Highlight i 43 punti contro i Bucks a inizio aprile.

