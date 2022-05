L’ernia al disco continua a dare molti problemi a Ben Simmons che, oggi, si opererà alla schiena: il giocatore dei Brooklyn Nets si sottoporrà a una procedura di microdiscectomia per alleviare i dolori alla schiena. Secondo ESPN Simmons tornerà regolarmente in campo prima del ritiro dei Nets di settembre.

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Ben Simmons rimarrà fuori dal campo per circa tre-quattro mesi, il tempo necessario secondo l’equipe medica dei Nets per riprendersi completamente dall’operazione alla schiena.

Come riporta il comunicato della franchigia, il giocatore si sottoporrà a intervento chirurgico che prevede la microdiscectomia, una procedura mirata a togliere il dolore causato dall’ernia al disco nella parte bassa della schiena.

La decisione di operarsi è arrivata dopo aver consultato vari specialisti che, all’unanimità, hanno consigliato a Ben Simmons l’intervento chirurgico per eliminare il problema. Seguendo una tabella di marcia ben precisa, lo swingman dei Nets dovrebbe essere tranquillamente a disposizione di Steve Nash per il ritiro pre-stagione di settembre.

Steve Nash said repeatedly throughout the last couple of months of the season that he didn't believe Simmons would need back surgery — but after consultation with "multiple back specialists," that is the decision that Simmons has made.

— Nick Friedell (@NickFriedell) May 4, 2022