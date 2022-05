I Dallas Mavericks si sono dovuti arrendere ai Phoenix Suns nonostante i 45 punti, 12 rimbalzi e otto assist di Luka Doncic. Numeri inutili, però, se i compagni di squadra non giocano con lui, come afferma coach Jason Kidd nel post partita: in vista delle prossime gare della serie, i texani devono invertire la rotta se vogliono conquistare le finali di Conference.

Jason Kidd: “Doncic ha bisogno di qualcuno che si unisca alla festa”

La prestazione incredibile di Luka Doncic serve a poco se, alla fine, la squadra perde. Questo è il messaggio di Jason Kidd nel post partita dove aggiunge:

“Luka ha fatto tutto ciò che voleva, in area, da tre, ha fatto ottimi passaggi ai suoi compagni. Ha giocato benissimo e i numeri lo dimostrano, dobbiamo convincere gli altri ad unirsi alla festa. Questa di oggi è la prima partita dei Playoff in cui siamo partiti a rilento, ma mi è piaciuto il modo in cui abbiamo reagito: in vista di Gara 2 dobbiamo rivedere e correggere alcune cose, per questo lasciamoci alle spalle questa sconfitta e pensiamo alla prossima gara”

Luka Doncic: “Male in difesa, so che possiamo fare meglio”

Luka Doncic è sulla stessa lunghezza d’onda di Jason Kidd, visto che sa che la squadra può e deve fare meglio in vista di Gara 2:

“Dobbiamo solo attaccare più dentro l’area: oggi mi sono accontentato di un po’ troppi passi indietro per me, ma attaccare l’area è la nostra arma letale. Quando lo facciamo, possiamo segnare facilmente: sicuramente dobbiamo anche fare meglio in difesa, oggi siamo stati disastrosi, è lì che abbiamo perso la partita. So che possiamo fare meglio”

Nonostante la sconfitta, Luka Doncic si gode la grande prestazione da 45 punti che gli permette di avere ai Playoff la media di 33.4 punti, la stessa di Michael Jordan.

Most career PPG in the playoffs: 33.4 — Michael Jordan

33.4 — Luka Doncic They’re the only two averaging 30+. pic.twitter.com/MOlhhHkTLO — StatMuse (@statmuse) May 3, 2022

