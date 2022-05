Partita spettacolare Gara 1 delle semifinali della Western Conference, dove sono i Phoenix Suns ad aggiudicarsi il primo round: il trio Chris Paul, Devin Booker e Deandre Ayton hanno fermato l’avanzata dei Mavericks, guidati da un mostruoso Luka Doncic autore di 45 punti. Una vittoria incredibile che, come avverte CP3, non deve montare troppo la testa.

BROUGHT THE ENERGY FROM THE START. Three more to go. ☄️ pic.twitter.com/EbMozMVVYa — Phoenix Suns (@Suns) May 3, 2022

Chris Paul: “Sarà una serie difficile”; Booker: “Non la nostra miglior partita, ma grande vittoria”

C’è soddisfazione tra le fila dei Suns per la vittoria di questa notte, arrivata contro una squadra aggressiva e offensiva come Dallas. Una vittoria che fa sì piacere, ma sulla quale non bisogna soffermarcisi troppo come dice Chris Paul – autore di 19 punti – nel post partita:

“Ci prenderemo la vittoria, anche se non sarà una serie facile. Oggi abbiamo giocato bene la maggior parte della gara, ma possiamo migliorare: nelle partite dei Playoff contano molto i dettagli, dobbiamo lavorare su quelli per poter andare avanti. Domani rivedremo la partita e vedremo cosa dobbiamo cambiare in vista di Gara 2”

Tornato dall’infortunio, per Devin Booker questa era la sua seconda partita consecutiva e, come racconta ai giornalisti, non vede l’ora di giocare sempre di più:

“Sto benissimo, sia fisicamente che mentalmente: sono nel mood del tipo: ‘Diamoci dentro’, non voglio fermarmi. Questa è una vittoria importante, giocavamo contro un’avversaria forte e l’hanno dimostrato: era importante indirizzare subito la serie, non è stata la nostra miglior partita ma l’importante oggi era non perdere. Ora pensiamo alla prossima partita”

Monty Williams: “Non ci siamo mai rilassati”

Nella vittoria dei Suns sui Mavericks non ci sono solo le firme di Chris Paul e Booker, ma anche quella di Deandre Ayton con i suoi 25 punti e otto rimbalzi. Coach Monty Williams, tuttavia, si concentra sull’operato di tutta la squadra, come afferma in conferenza stampa:

“Volevamo vincere qui a casa nostra e tutti i ragazzi hanno fatto il massimo per ottenere la vittoria: Cam Johnson, Payne e JaVale, anche loro sono stati fondamentali in questo successo. Questa sera non ci siamo rilassati un attimo: avevamo di fronte un’avversaria temibile, non abbiamo mai perso l’attenzione e non ci siamo mai accontentati. Mi è piaciuta molto la nostra intensità, questo è un punto da cui ripartire: ora pensiamo alla prossima partita”

Gara 2 tra Phoenix e Dallas è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì.

Leggi anche:

Mercato NBA, Nick Nurse allontana i rumors sui Los Angeles Lakers

NBA, Tyler Herro regala Gara 1 a Miami: 25 punti contro i 76ers