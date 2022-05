Risultati NBA, Doncic 45 punti, ma Phoenix è superiore; Miami abbatte Phila

Prima partita delle semifinali della Eastern Conference tra Miami (1° in conference) e Philadelphia (4°). I ragazzi di Spoelstra – guidati da Tyler Herro (25 punti e 7 assist) e Bam Adebayo (24 punti, 12 rimbalzi, 4 assist) hanno vinto con il punteggio di 106-92. Jimmy Butler ha chiuso con soli 15 punti, 9 rimbalzi, 3 assist, mentre PJ Tucker e Gabe Vincent hanno aggiunto 10 punti ciascuno. In assenza di Joel Embiid (frattura orbitale/commozione cerebrale), Tobias Harris ha provato a prendere per mano i Sixers con 27 punti e 6 rimbalzi. Tyrese Maxey ha terminato a quota 19 punti, James Harden solo 16 punti, 9 rimbalzi e 5 assist.

Luka Doncic pazzesco in Gara 1 contro Phoenix: lo sloveno ha registrato 45 punti, 12 rimbalzi, 8 assist. Dallas, però, non è riuscita a regolare Phoenix nel primo match di semifinale di Western Conference. I Suns (27 assist vs 16) hanno vinto 121-114 nonostante un 35-25 subito nell’ultimo quarto. Deandre Ayton (25 punti, 8 rimbalzi), Devin Booker (23 punti, 9 rimbalzi, 8 assist), Chris Paul (19 punti, 6 rimbalzi, 3 assist) e i loro luogotenenti Cam Johnson (17 punti),Mikal Bridges (13 punti, 7 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate) e Jae Crowder (11 punti, 8 rimbalzi) hanno registrato una prestazione solida.

