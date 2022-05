I Miami Heat difendono con successo l’AmericanAirlines Arena vincendo Gara 1 delle semifinali di Conference contro Philadelphia: Tyler Herro dalla panchina e Bam Adebayo sono i protagonisti della serata, con rispettivamente 25 e 24 punti (e 12 rimbalzi). Gara 2 si giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì dove, tra i 76ers, mancherà ancora Joel Embiid.

Tyler Herro: “Avevamo buone sensazioni per questa partita”

Tyler Herro ha messo la sua firma nella vittoria degli Heat in Gara 1 contro i 76ers, un successo maturato nel secondo tempo dove Miami ha chiuso gli ultimi due quarti con il parziale 56-41. Herro, oltre ai 25 punti, torna a casa con sette assist, 9/17 dal tiro e 4/6 da tre. Prima della partita aveva delle buone sensazioni, come racconta in conferenza stampa:

“Erano un paio di giorni che eravamo in fiducia, avevamo buone sensazioni su questa partita perché sappiamo come giochiamo in casa. Sono entrato con la solita mentalità di dare il massimo per aiutare la squadra: in difesa siamo stati perfetti, abbiamo cercato di arginarli in tutti i modi e ci siamo riusciti, PJ è stato incredibile. Ora pensiamo a mercoledì, abbiamo ancora tanta strada da fare”

25 points. 7 assists. Huge shots in the 4th. Leading scorer for your Heat. Tyler Herro speaks postgame! 𝘞𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘏𝘦𝘢𝘵 𝘓𝘪𝘷𝘦 𝘗𝘰𝘴𝘵𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘚𝘩𝘰𝘸 → https://t.co/ujD4tnoUyT#HEATCulture | #WhiteHot ⚪🔥 pic.twitter.com/nmdNpjLiUZ — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) May 3, 2022

Erik Spoelstra: “Non è mai facile vincere ai Playoff”

Soddisfatto della prestazione dei suoi coach Erik Spoelstra che, nel post partita, elogia l’impegno di Tyler Herro e il lavoro di tutta la sua squadra:

“Tyler è un lavoratore, è implacabile: non si ferma mai e dà sempre il massimo, questo è il tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno. Abbiamo fatto una grande vittoria, non è mai facile vincere ai Playoff. Non avevamo pressione di vincere perché a loro mancava Embiid, questo tipo di discorso crea aspettative che possono danneggiarci. Cercherà di tornare il prima possibile, l’unica cosa che possiamo fare è scendere in campo nel miglior modo possibile per vincere: questo è quello che faremo nelle prossime 48. Siamo solo a Gara 2”

Erik Spoelstra: "𝙄𝙩 𝙖𝙞𝙣'𝙩 𝙚𝙖𝙨𝙮 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙤𝙛𝙛𝙨" PART 2 of Erik Spoelstra's postgame press conference! 𝘞𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘏𝘦𝘢𝘵 𝘓𝘪𝘷𝘦 𝘗𝘰𝘴𝘵𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘚𝘩𝘰𝘸 → https://t.co/ujD4tnoUyT#HEATCulture | #WhiteHot ⚪🔥 pic.twitter.com/SKWqsbtRIi — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) May 3, 2022

