NBA, Joel Embiid avvia pratica per passaporto francese: ci sarà ai Giochi 2024?

L’anticipazione di RMC Sport nella serata di lunedì trova conferme: Joel Embiid ha messo in moto i passaggi burocratici che potrebbero portarlo ad ottenere il passaporto francese. L’iter potrebbe arrivare a compimento già entro giugno. Per il candidato MVP NBA, che in carriera non ha mai giocato con la maglia del Camerun a livello internazionale, si profila all’orizzonte la possibilità di prendere parte per la prima volta ai Giochi Olimpici, in programma proprio a Parigi nell’estate 2024.

Joel Embiid in campo internazionale?

Alcuni anni fa, nel 2018 per la precisione, Embiid aveva affrontato il tema “nazionale” senza sbilanciarsi:

“Non ho mai detto che avrei giocato per la Francia, era una semplice possibilità. Non si sa mai […], . Devo essere in buona salute innanzitutto.”



Nel pieno della sua miglior annata NBA in carriera, chiusa da miglior marcatore della regular season, il momento della scelta sembra giunto.