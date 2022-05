NBA, Jaylen Brown: “Pronto alla serie contro Milwaukee”

Fortunatamente per Jaylen Brown, i Boston Celtics hanno rapidamente chiuso la pratica nel primo turno di questi Playoff NBA 2022 contro Brooklyn. Questo ha permesso al giocatore di recuperare da una serie di piccoli acciacchi che lo hanno limitato in Gara 4 di lunedì scorso. I pochi giorni di riposo bonus ottenuti grazie allo sweep, gli hanno permesso di guadagnare tempo prezioso in termini di recupero prestazionale. Ora, Brown ha in programma di poter giocare Gara 1 contro Milwaukee questa sera – ore 19.00 italiane:

“Questi pochi giorni di riposo sono stati fondamentali. Ho fatto alcuni test questa settimana, ho ricevuto le giuste cure, dovrei essere pronto per partire.”

NBA, l’infortunio di Jaylen Brown

Brown si porta dietro un problema al bicipite femorale da inizio stagione, periodo in cui aveva saltato 8 partite prima di tornare a disposizione. Contro Brooklyn, il giocatore sembra aver sofferto di un fastidio simile, ma meno grave. È chiaro, però, l’intento dello staff medico di Boston nel valutare attentamente la situazione. Queste le parole di Brown:

“Con un infortunio persistente come questo, devi stare attento. Ma penso che stia andando tutto bene. È meno grave dell’ultima volta, quindi andrà tutto bene.”

