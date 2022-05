NBA, Jimmy Butler e l’infortunio ad Embiid: “Spero rientri presto”

I Philadelphia 76ers sono pronti ad affrontare il secondo turno dei Playoff NBA 2022 contro i Miami Heat. Una sfida davvero particolare che però potrebbe rischiare di perdere uno dei suoi protagonisti principali. Infatti, secondo quanto riportano i media statunitensi, Joel Embiid si è procurato una frattura dell’osso dell’orbita attorno all’occhio sinistro al termine della serie contro i Toronto Raptors. Una ‘danno’ che potrebbe costringerlo a saltare diversi appuntamenti contro gli Heat.

NBA, Jimmy Butler: “Dispiaciuto per il mio amico”

Ad oggi, una timeline di recupero per il lungo non è stata definita. I 76ers parlano di indisponibilità a tempo indefinito. Solo nei prossimi giorni ne sapremo di più. Nel frattempo, sono arrivate le parole di Jimmy Butler, stella di Miami ed ex compagno di squadra dello stesso Embiid, il quale ha parlato in questa maniera del camerunense:

“Sono molto dispiaciuto per il mio amico e penso di parlare a nome di tutta la mia squadra: noi vogliamo che Joel giochi la semifinale di Conference. Vogliamo affrontare Philadelphia al completo e dimostrare che possiamo battere chiunque.”

Il primo appuntamento della serie è in programma tra lunedì e martedì notte, ore 1.30 italiane.

