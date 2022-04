NBA, Joel Embiid fuori a tempo indeterminato

É arrivata nella notte la notizia sulle condizioni fisiche di Joel Embiid. Il centro aveva subito un duro colpo durante gli ultimi minuti di Gara 6 tra Philadelphia 76ers e Toronto Raptors, mentre marcava Pascal Siakam. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Embiid rimarrà fuori a tempo indeterminato a causa di una frattura orbitale all’occhio destro e di una lieve commozione cerebrale.

Joel Embiid out: cosa succederà?

In Gara 6, Joel Embiid aveva subito un colpo al viso mentre cercava di fermare una penetrazione di Pascal Siakam, con 3.58 minuti rimanenti sul cronometro dell’ultimo quarto. In seguito, venerdì sera, la frattura è stata valutata da uno specialista. La visita non ha ancora dato un’esito definitivo, e Joel Embiid sarà valutato nuovamente la prossima settimana. Una decisione su un eventuale intervento chirurgico non è stata presa.

Inoltre, i Philadelphia 76ers devono fare i conti con il protocollo commozioni della NBA. Al momento non è ancora chiaro quando Embiid potrebbe essere dichiarato idoneo a giocare. La serie contro i Miami Heat inizierà lunedì notte. Poi si giocherà un giorno sì e uno no fino al completamento della serie. Comunque, secondo quanto riporta Ramona Shelburne di ESPN, “la porta non è ancora chiusa” per un ritorno di Embiid durante i Playoff. Tutto dipenderà dalla gravità della frattura e da quanto i Sixers riusciranno a sopravvivere senza di lui.

