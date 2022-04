Playoff NBA, Ime Udoka: “La nostra intensità difensiva deve essere asfissiante”

Dopo aver rifilato un secco 4-0 ai Brooklyn Nets nel primo turno dei playoff, i Boston Celtics dovranno affrontare i Milwaukee Bucks campioni in carica nelle semifinali della Eastern Conference. La squadra allenata da coach Ime Udoka sta attraversando un periodo di forma straordinario.

Tuttavia, per fermare l’esplosività di Giannis Antetokounmpo servirà un grande sforzo collettivo. A questo proposito, coach Udoka si è così espresso:

“Per fermare Giannis è necessario essere il più intensi possibile. Non possiamo permetterci di concedergli semplici penetrazioni all’interno del pitturato. È un giocatore dominante, in grado di decidere partite e serie di playoff con le sue giocate. Durante la regular season siamo stati in grado di contenere il suo strapotere fisico, ma come ben sappiamo questo è un palcoscenico completamente diverso.”

I Celtics possono contare su difensori di alto livello, fra cui spicca Marcus Smart, nominato come Defensive Player of the Year. Staremo a vedere se riusciranno nel loro intento di limitare il due volte MVP. Dunque, non ci resta altro che gustarci lo spettacolo che questa serie sarà in grado di offrirci. Appuntamento al TD Garden di Boston domani sera alle ore 19.30 italiane.

