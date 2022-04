NBA, Memphis passa, Ja Morant: “Questa serie una battaglia”

Nella notte si è ufficialmente chiuso il primo turno dei Playoff NBA 2022. L’ultima serie aperta era quella tra Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. I Grizzlies erano avanti 3-2, e grazie alla vittoria per 114 a 106, volano in Semifinale di Conference, dove affronteranno i Golden State Warriors.

Una serie caratterizzata dalle rimonte. Infatti, per la terza volta in sei gare, i Memphis Grizzlies si sono trovati in doppia cifra di svantaggio, salvo poi ribaltare la situazione e portare a casa la vittoria. Questo è successo anche in Gara 6. Ecco le parole di Ja Morant a riguardo:

“La serie è stata una battaglia. Sapevamo che ogni partita sarebbe stata una lotta tra cani. Entrando nella serie sapevamo, che con questa squadra, non saremo stati in grado di vincerla in una sola partita. Sapevamo che ogni partita sarebbe stata una lotta, quindi dovevamo essere concentrati e sfruttare la nostra energia sin dall’inizio. Ovviamente, le vittorie sono state abbastanza brutte, ad eccezione di Gara 2, ma ce l’abbiamo fatta.

Mi sento come se siamo sempre sicuri di poter segnare, non importa quale sia il risultato. Giochiamo come se fosse sullo 0-0. Siamo stati in doppia cifra di svantaggio molte volte, ma abbiamo sempre rimontato e poi vinto. Sappiamo che la partita non è finita finché non c’è lo zero sul tabellone alla fine dell’ultimo quarto.”