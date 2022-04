Risultati NBA, Memphis vince ancora in rimonta: Minnesota eliminata!

È fatta, per la prima volta in 7 anni i Grizzlies hanno raggiunto ufficialmente il secondo turno dei Playoff NBA! Nella notte, infatti, Memphis ha vinto Gara 6 con il punteggio di 114-106 sui Timberwolves, chiudendo la serie 4-2. Nel prossimo turno, i Grizzlies affronteranno Golden State, con la prima partita in programma domani sera (ore 21.30 italiane).

In svantaggio 52-49 all’intervallo, poi di 10 punti (84-74) all’inizio del 4° quarto, Memphis (15/33 da 3 punti) ha successivamente dominato l’ultimo periodo con un parziale di 40-22, ribaltando completamente la situazione. Desmond Bane e Dillon Brooks hanno registrato 23 punti a testa, Ja Morant 17 punti, 8 rimbalzi e 11 assist, mentre Brandon Clarke ha chiuso con 17 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate uscendo dalla panchina. Questa è la terza partita della serie vinta da Memphis dopo essere stata sotto di almeno 10 punti negli ultimi 12 minuti. Anthony Edwards ha firmato 16 dei suoi 30 punti, 5 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate, 2 palle rubate, nel 1° quarto. Jaden McDaniels ha aggiunto inutilmente 24 punti dalla panchina e Karl-Anthony Towns 18 punti e 10 rimbalzi.

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 106-114 (MEM vince la serie 4-2)

Leggi Anche

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Record NBA, tiri liberi segnati Playoff: i migliori tiratori dalla lunetta