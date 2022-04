NBA, Danilo Gallinari dopo eliminazione Playoff: “Tempo per riflettere”

I Miami Heat, pur senza Jimmy Butler e Kyle Lowry in Gara 5, hanno chiuso sul 4-1 i conti del Playoff di primo turno. Al prossimo round attendono la vincente della serie tra Sixers e Raptors (Phila conduce 3-2 nel parziale). Più incognite per Atlanta, che deve sciogliere diversi nodi per la prossima stagione. In ballo anche il futuro di Danilo Gallinari, il cui contratto per il 2022-2023 è solo parzialmente garantito.

La delusione è troppo fresca per poter ragionare con lucidità sul da farsi. Ecco le dichiarazioni del Gallo nel dopo gara:

“È dura da mandar giù, non abbiamo parlato più di tanto in spogliatoio. […] Ci hanno levato il tiro da tre, sul raddoppio in angolo non avevo sbocchi o possibilità di fare altro. Non si può andare a casa senza lottare, noi abbiamo lottato, ma non è stato abbastanza. Ora è difficile parlare del futuro, non so cosa succederà in futuro. Giocando queste partite si migliora. Bisogna disputare una stagione regolare migliore per avere una buona posizione in vista dei Playoff. […] Ci sono stati tanti alti e bassi, bisogna essere più costanti. Quando arrivano i Playoff le partite che avresti dovuto vincere pesano sulle tue spalle. Futuro? Non ne ho idea, c’è tanto tempo per riflettere in estate, vedremo cosa accadrà.”