NBA, Jimmy Butler out per Gara 5 del primo turno Playoff

L’infermeria dei Miami Heat accoglie un’altra stella del roster. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, Jimmy Butler non scenderà in campo per Gara 5 del primo round Playoff che si terrà tra poche ore. Il sei volte All-Star è bloccato da un’infiammazione al ginocchio destro.

Non solo Butler infortunato

Con gli Atlanta Hawks che cercheranno di vincere anche questa partita per rimanere a galla, i Miami Heat saranno orfani di giocatori molto importanti. Oltre al già citato Jimmy Butler, non sarà della partita anche Kyle Lowry. L’ex Toronto Raptors è fuori a causa di infortunio al tendine di un ginocchio e salterà la seconda gara consecutiva. P.J. Tucker e Caleb Martin, rispettivamente per problemi al polpaccio e alla caviglia, sono stati classificati come questionable.

Quella di Jimmy Butler è sicuramente un forfait molto pesante. L’ala degli Heat è stata monumentale in gara-4 e l’ha chiusa con 36 punti, 10 rimbalzi e 4 assist. Nelle quattro partite della serie ha una media complessiva di 30.5 punti, 7.8 rimbalzi, 5.3 assist e 2.8 palle rubate.

La squadra di coach Spoelstra proverà a chiudere subito i conti, nonostante l’importanza delle assenze, per riscattare l’eliminazione al primo turno avvenuta la scorsa stagione. L’obiettivo, dopo il primo posto nella Eastern Conference, è quello di ritentare la clamorosa cavalcata compiuta nella bolla di Orlando, terminata con la sconfitta alle Finals contro i Los Angeles Lakers.

