NBA, Zach LaVine entra nel protocollo di salute e sicurezza

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, Zach LaVine è entrato nel protocollo di salute e sicurezza della NBA e si trova già in isolamento presso la propria abitazione.

Bulls say star Zach LaVine has entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2022

Colpito dai sintomi del Covid, il prodotto di UCLA salterà quindi Gara 5 (in programma nella notte tra mercoledì e giovedì) della serie tra i suoi Chicago Bulls ed i Milwaukee Bucks, comandata da questi ultimi con il risultato di 3-1 e nettamente incanalata a vantaggio dei medesimi campioni in carica.

LaVine ha atteso otto stagioni NBA prima di poter debuttare in una serie Playoff, ma sfortunatamente il suo apporto alla causa dei Bulls si è rivelato piuttosto sterile: 19.3 punti di media a partita con il 55.3% di True Shooting ed il 23.5% di Usage Rate. In aggiunta, la percentuale di palle perse nella serie è la più alta di sempre per un frangente della sua carriera dai tempi della stagione d’esordio tra i professionisti.

La guardia raggiunge quindi quota tre inclusioni nel protocollo a partire da aprile 2021, contando l’isolamento forzato dello scorso agosto, quando era impegnato con Team USA per le Olimpiadi, e quello di dicembre, terminato giusto in prossimità del Natale.

